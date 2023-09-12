Politika

Afrin’de bomba yüklü araç patladı

Rojava’nın Afrin kentinde bomba yüklü bir araçta meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
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kürdistan Afrin Patlama

HABER MERKEZİ

K24’ün Afrin’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, sabah saatlerinde Zediye Mahallesi’nde Afrin Yerel Meclisi Güvenliği grubu lideri Ebu Emar El-Xotani isimli şahsın aracına yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Mart 2018’de Afrin’in Türk ordusu ve destekli gruplarca ele geçirilen Afrin’de güvenlik sorunları yaşanıyor. Afrin kent merkezi ve kırsalında sık sık patlama ve saldırılar meydana geliyor.

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