Afrin’de bomba yüklü araç patladı

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K24’ün Afrin’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, sabah saatlerinde Zediye Mahallesi’nde Afrin Yerel Meclisi Güvenliği grubu lideri Ebu Emar El-Xotani isimli şahsın aracına yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Mart 2018’de Afrin’in Türk ordusu ve destekli gruplarca ele geçirilen Afrin’de güvenlik sorunları yaşanıyor. Afrin kent merkezi ve kırsalında sık sık patlama ve saldırılar meydana geliyor.