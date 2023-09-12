Benzin ve motorine büyük zam

HABER MERKEZİ

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorine ve benzine bu gece zam gelmesi bekleniyor.

13 Eylül Çarşamba 00.00 itibarıyla benizne 1 lira 50 kuruş motorine 2 lira 10 kuruş zam yapılması bekleniyor.

12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,64 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 37,76 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 17,20 TL