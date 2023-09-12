Kürt sanatçı Beytocan yaşamını yitirdi

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68 yaşındaki sanatçı Beytocan’ın dün gece Stockholm’de hayata veda ettiği bildirildi.

Ünlü sanatçı, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

K24’e konuşan sanatçı Beytocan’ın kardeşi Adar Can, ağabeyinin dün gece yerel saatle 23.40-00.00 arasında son nefesini verdiğini belirtti.

Adar Can, “Ağabeyimin vasiyeti üzerine cenazesini İsveç’te toprağa vereceğiz. Kendisi vasiyetini açıklarken videoya da çektik. Bütün akrabalarımız yakınlarımız burada, o yüzden cenazesinin burada toprağa verilmesini istedi.” Dedi.

1955 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dünyaya gelen Beytocan, 12 Eylül Darbesi’nin ardından tutuklandı. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6,5 yıl cezaevinde kaldı.

Asıl adı Beytullah Güneri olan Beytocan, 1990’da ilk kasetini çıkardı, 1991 yılında Avrupa’ya iltica etmek zorunda kaldı.