PAK ve TDK-TEVGER birleşti: Partinin yeni adı Kürdistan Yurtseverler Partisi

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Demokratik Hareketi (TDK-TEVGER), Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) adı altında birleştiğini duyurdu.

PAK ve TDK-TEVGER yetkilileri tarafından Diyarbakır’da düzenlenen basın açıklamasıyla ilan edilen PWK’nin Genel Başkanı Mustafa Özçelik oldu.

PAK ve TDK-TEVGER 9-10 Eylül tarihlerinde düzenledikleri kongrede birleşme karar almıştı.

PWK Genel Başkanı Mustafa Özçelik yaptığı açıklamada, “Kürdistan Yurtseverler Partisi’nin (PWK) kuruluşunun müjdesini paylaşıyoruz” dedi.

Partinin kuruluş günün olan 12 Eylül olduğu belirtilen açıklamada 12 Eylül Darbesi kınanarak, partinin kuruluşunun darbenin baskı ve zulmüne karşı bir cevap olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PWK kendini Kürdistan davasının ve Kürdistan’ın tüm milli ve demokratik direniş ve vatansever değerlerinin devamı olarak görüyor. PWK, Kürt milleti ve Kürdistan halkının haklarını koruyor.”

PAK 3. Kongresi önümüzdeki günlerde Ankara’da yapılacak ve partinin adı PWK olacak.