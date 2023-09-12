Fuad Hüseyin: Kürdistan Bölgesi, İran muhalefetinin sınırlardan uzaklaştırılması için tedbirler aldı

BAĞDAT (K24)

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’le Bağdat’ta ortak basın toplantısı düzenleyen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı parti ve muhalif örgütlerin yaklaşık 50 yıldır Irak’ta varlık gösterdiğini ve Kürdistan Bölgesi’nin, İran muhalif örgütlerinin sınırlardan uzaklaştırılıp başka bölgelere yerleştirilmeleri için tedbirler aldığını belirtti.

Hüseyin, “İranlı muhalif örgütler ve partilerin Kürdistan Bölgesi’ndeki varlık sorunu 50 yıl öncesine dayanıyor. İran’la iyi ilişkilerimiz ve ortak çıkarlarımız var. Irak’ın toprak egemenliği saldırı ve şiddetle ihlal edilemez. İkili ilişkilerimiz de şiddeti önlemektedir” dedi.

Irak’ın siyasetinin net olduğunu ve söz konusu güçlerin sınırları geçerek İran hükümetine karşı silah kullanmasına müsaade etmeyeceğini kaydeden Fuad Hüseyin, “İran tarafıyla da Kürdistan Bölgesi’nin bazı bölgelerinin bombalanıp şiddete başvurulmaması gerektiğini görüştük” ifadesini kullandı.

Fuad Hüseyin şunları ekledi:

“Irak ve İran hükümetleri arasında imzalanan anlaşmaya göre Kürdistan Bölgesi Hükümeti söz konusu güçlerin sınır bölgelerinden uzaklaştırılıp Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin iç kesimlerine yerleştirilmesi konusunda gerekli tedbirleri almıştır. Irak anlaşmaya uymuştur, aynı sonucu İran tarafından bekliyoruz.

Yarın İran tarafına, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın toprak egemenliğine karşı şiddete başvurmaması için bir mesaj ulaştıracağım.”