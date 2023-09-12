Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Beytocan için taziye mesajı: Vatansever bir sanatçıydı

Başbakan Mesrur Barzani, dün gece hayata veda eden Kürt sanatçı için bir taziye mesajı yayımladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Beytocan

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani taziye mesajında, “Ünlü Kürt sanatçı Beytocan’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım” dedi.

Başbakan mesajının devamında, “Beytocan, vatansever, yetenekli ve usta bir sanatçıydı. Gerçek Kürt müziğine büyük hizmetleri oldu. Merhumun ailesine başsağlığı ve taziye dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah merhumu cennetiyle şad etsin, herkese sabır ihsan etsin” ifadelerini kullandı.

Kürt sanatçı Beytocan, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü İsveç’te dün gece hayata gözlerini yumdu.

K24’e konuşan kardeşi Adar Can, ağabeyinin vasiyeti üzerine cenazesinin İsveç’te toprağa verileceğini söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv