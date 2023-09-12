Başbakan Mesrur Barzani’den Beytocan için taziye mesajı: Vatansever bir sanatçıydı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani taziye mesajında, “Ünlü Kürt sanatçı Beytocan’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım” dedi.

Başbakan mesajının devamında, “Beytocan, vatansever, yetenekli ve usta bir sanatçıydı. Gerçek Kürt müziğine büyük hizmetleri oldu. Merhumun ailesine başsağlığı ve taziye dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah merhumu cennetiyle şad etsin, herkese sabır ihsan etsin” ifadelerini kullandı.

Kürt sanatçı Beytocan, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü İsveç’te dün gece hayata gözlerini yumdu.

K24’e konuşan kardeşi Adar Can, ağabeyinin vasiyeti üzerine cenazesinin İsveç’te toprağa verileceğini söyledi.