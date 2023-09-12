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Libya’da sel felaketi: Ölü sayısı 3 bini geçti

Libya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Hükümetin Sağlık Bakanı Osman Abdulcelil, yaptığı açıklamada çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 binden fazla kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de kaybolduğunu söyledi.

Libya’daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu. Libya Başkanlık Konseyi ise sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu.

Ulusal Birlik Hükümeti de dün olağanüstü kabine toplantısı düzenleyip afetten etkilenen bölgelere yardım yapılmasını da içeren bir dizi karar aldı.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edildi. Orta Akdeniz’de etkili olan “Daniel” fırtınası Libya’nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkiledi.

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