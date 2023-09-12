Van Gogh’un müzeden çalınan tablosu 3,5 yıl sonra bulundu

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Sanat dedektifi Arthur Brand, "Tablonun çalınan Van Gogh olduğunu teyit etmek hayatımın en güzel anlarından biriydi" dedi

Hollanda polisinin sanat suçları biriminden Richard Bronswijk, "Arthur Brand, Hollanda polisi ile işbirliği içinde bu sorunu çözdü. Tablo, kesinlikle gerçek, buna hiç şüphe yok" diye konuştu.

Dedektif Brand, 1884 tarihli "Nuenen'deki Papaz Evi Bahçesi" adlı kayıp tabloyu Amsterdam'da bir evde teslim aldı.

Üç ila altı milyon euro değerinde olduğu tahmin edilen tablo, 30 Mart 2020'de Singer Laren Müzesi’nden çalınmıştı.

Hollanda polisinin soygundan kısa bir süre sonra yayınladığı videoda, gece yarısı Amsterdam yakınlarındaki müzenin cam kapısını kıran bir hırsızın kolunun altına gizlediği tabloyu alıp kaçtığı görülüyor.

SANAT DÜNYASININ INDIANA JONS’U

“Sanat dünyasının Indiana Jones'u’” olarak adlandırılan Brand, "Hitler'in Atları"nın bronz heykelleri, bir Picasso tablosu ve Oscar Wilde'a ait bir yüzük de dahil olmak üzere çalınan sanat eserlerini geri almasıyla adını duyurdu.

Van Gogh tablosunun nerede olduğu iki hafta öncesine kadar bilinmiyordu. Ancak bir kişi dedektifi arayarak tabloyu iade etmek istediğini söyledi.

Brand, kimliği açıklanmayan bir adamın tabloyu mavi IKEA çantası içinde, yastık kılıfı içinde kendisine teslim ettiğini kaydetti.

Dedektif yayınladığı bir videoda “tabloyu oturma odasında açtığını ve keşif karşısında şaşkına döndüğünü” gösteriyor.

HIRSIZ 8 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Polis, Nisan 2021'de Hollanda medyası tarafından Nils M. olarak tanımlanan bir kişiyi hırsızlık suçundan tutukladı. Nils M. daha sonra sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nils M. ayrıca bir başka soygunda Frans Hals'ın "İki gülen çocuk" adlı eserini çalmaktan da suçlu bulundu.

Brand, hırsızlıktan birkaç ay sonra, suç dünyasındaki bir kaynaktan Van Gogh tablosunu Nils M'den kimin satın aldığını öğrendiğini anlattı.

Sanat dedektifi, adamın şu anda kokain ithalat ve ihracatını içeren ayrı bir dava nedeniyle hapishanede olduğunu söyledi. Hollanda medyası bu kişinin 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Peter Roy K. olduğunu ve tabloyu teminat göstererek cezasında indirim yapılmasını istediğini duyurdu. Peter Roy K.'nın kimliğini doğrulayan Brand, "ceza indirimi için anlaşma yapılmayacağını” kaydetti.

Van Gogh tablosu, onu Singer Karen Müzesine ödünç vermiş olan Groningen Müzesi müdürüne iade edildi. (Kaynak: euronews, AFP)