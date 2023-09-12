Erdoğan: Yeni anayasa için hazırız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen “Yeni Anayasa Sempozyumu”nda konuştu.

"12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır" diyen Erdoğan, "Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Anayasalar, değişmez metinler değildir.

Yeni anayasa metni sihirli değnek gibi, Türkiye'yi bir masal diyarı haline getirmeyecek.

12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır.

Yeni anayasa için biz hazırız."