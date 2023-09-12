ENKS: ABD'nin Afrin’deki silahlı gruplara yaptırım uygulama kararı doğru bir adım

HABER MERKEZİ

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), bugün yaptığı açıklamada, pazar günü gerçekleştirdiği olağan toplantısında; Suriye genelindeki siyasi durum, Deyr ez-Zor'daki çatışmalar, Süveyda'daki protestolar, Afrin, Serêkaniye ve Özerk Yönetim'e bağlı diğer ilçelerindeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

ENKS, Deyr ez-Zor'daki olaylara ilişkin, "DSG Kürtleri temsil etmediği gibi, bazı Arap aşiretleri de Arapları temsil etmiyor” diyerek, Arap-Kürt çatışmasının kışkırtıldığına dikkat çekti.

Suriye coğrafyasının herhangi bir bölgesinde yaşanan hak ihlallerini ve demografik yapının değiştirilmesini kınadığını belirten ENKS, toplumsal barışı korumaya ve tüm Suriyelilerin kendi aralarında birlik kültürü oluşturmaya çağırdı.

Süveyda'daki protestolar ilişkin ise, ENKS protestolara destek verdiğini ve halkın taleplerinin meşru olduğunu açıkladı.

ENKS, ABD’nin Rojava’nın Afrin kentinde bulunan Türkiye destekli bazı silahlı gruplara ve liderlerine yaptırım uygulama kararının, devam eden hak ihlallerini önlenmesi açısından doğru bir adım olarak değerlendirdi.

ENKS, Afrin, Serêkaniyê, Grê Spî’nin asıl sahiplerine teslim edilmesi, silahlı grupların yerleşim alanlarından uzaklaştırılması için uluslararası topluma sorumluluk olması için çağrıda bulundu.

Açıklamanın bir başka bölümünde ise, ENKS üyelerinin PYD tarafından gözaltına alınmasının kınandığı ve parti üyelerinin serbest bırakılması istendi.