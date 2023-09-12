Politika

Avusturya Dışişleri Bakanı bu akşam Erbil'e geliyor

Resmi ziyaret kapsamında Bağdat’ta bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in Erbil'e geleceği bildirildi.
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kürdistan Alexander Schallenberg Avusturya Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

K24'ün edindiği bilgiye göre, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, bu akşam resmi bir ziyaret için Kürdistan Bölgesi'ne gelecek.

Schallenberg’in Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya geleceği, Avusturya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin görüşüleceği öğrenildi. 

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, dün Bağdat'ta gitmiş,  32 yıl aradan sonra ülkesinin Bağdat’ta tekrar büyükelçilik açacağını basınla paylaşmıştı.

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