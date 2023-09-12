Van'da kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
HABER MERKEZİ
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde sürücüleri öğrenilemeyen minibüs ile karşı yönden gelen kamyon çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine UMKE, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 11 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. (Kaynak: AA)