Başbakan, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı, yeni bir okulun açılışını yaptı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Erbil’deki Kori Köyü Ortaokulu'nun açılışını öğrencilerle birlikte yaparak 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk ders zilini çaldı.

Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre bugün 1 milyon 700 bin öğrenci ders başı yapacak.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin eğitim sektörüne ayırdığı yıllık bütçe ise 2 trilyon dinar.

9. hükümet kabinesi, 4 yıllık görev süresi boyunca 90 yeni okul ve kreş inşa etti, bin 500 okul ve kreşi yeniledi. Okullardaki üç öğün eğitimi sorununu çözmek ve kalabalığı önlemek için de 500 yeni derslik açtı.

Eğitim Bakanlığı’nın okullara gönderdiği yazıya göre ilk hafta okullarda hazırlık ve okula alışma süreci olacak.

Yarıyıl sınavları ise 3-15 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak. 16-20 Ocak tarihleri yarıyıl tatili olacak.

14-23 Mayıs tarihleri arasında ikinci yarıyıl sınavları yapılacak.

Üniversiteye giriş sınavları ise 3 Haziran-1 Temmuz ve 4-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.