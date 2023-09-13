Başbakan: Sorunların çözümü için Bağdat’a ziyarette bulunacağız

ERBİL (K24)

Yeni eğitim öğretim yılının açılış töreninde konuşan Başbakan Mesrur Barzani, “Sorunların barışçıl şekilde çözümü için Bağdat’a ziyarette bulunmayı planlıyoruz. Sabırlı olmamız Kürdistan Bölgesi’nin zayıf olduğu anlamına gelmez. Aksine, sorunların başka bir yöne evrilmemesi için çabalamamızdandır. Sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmek, Kürdistan halkının mali hakları ile anayasal haklarını elde etmek istiyoruz” dedi.

Bağdat’a yapacakları ziyarette Kürdistan halkına niçin bu şekilde yanıt verildiğini öğrenmek için siyasi taraflarla görüşmek istediklerini belirten Başbakan, “Kürdistan halkı tüm Irak halkına kucak açmışken, tüm Irak halkının da Kürdistan halkının mali haklarını vermesini ve savunmasını bekliyoruz. Niçin Kürdistan halkını açlıkla talim etme siyaseti güttüklerini öğrenmek istiyoruz. Kürdistan Bölgesi’nin başarısını tüm Irak’ın başarısı, ekonomisinin gelişmesini tüm Irak’ın ekonomisinin gelişmesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bağdat’a daha önce yaptığımız ziyaretlerde Sayın Başbakan ile çok başarılı anlaşmalara imza attık. O anlaşmaların Irak’a daha fazla istikrar ve ülkemizin gelişmesini sağlayacağını düşündük. Ancak ne yazık ki engel çıkarıldı ve Başbakan ile yaptığımız anlaşmaların uygulanmasına izin verilmedi. Ancak bir kez daha çözüm yolu bulmada ısrarcıyız. Bu yüzden Bağdat ziyaretimizde, tüm sorunların barış ve diyalogla çözülmesi için çaba göstereceğiz.”