Ekonomi

Uluslararası Finans Kurumu ile Yatırım Kurulu arasında anlaşma imzalandı

Başbakan Mesrur Barzani’nin gözcülüğünde, Uluslararası Finans Kurumu ile Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
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kürdistan Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Khawaja Aftab Ahmed başkanlığındaki Uluslararası Finans Kurumu (IFC) heyetini kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden yapılan açıklamaya göre toplantıda, işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projeler ile faaliyetlerin yürütülmesi konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından Başbakan Mesrur Barzani’nin gözcülüğünde Uluslararası Finans Kurumu ile Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın 4 yıllık bir projeyi kapsadığı ve Kürdistan Bölgesi’nde tarım, sanayi, özel ekonomik bölgesi ile enerji alanlarında imkan yaratacağı belirtildi.

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