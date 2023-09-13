Neçirvan Barzani, Avusturya Dışişleri Bakanı’yla görüştü

ERBİL (K24)

Görüşmede Avusturya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri, Erbil-Bağdat ilişkileri, Avrupa’ya yasa dışı göç ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İkili ilişkilerin geçmişine vurgu yapan Neçirvan Barzani, Avusturya’nın Kürdistan Bölgesi’ne desteği ve Viyana-Erbil direkt uçuşlarının sürmesini takdir ederek, Avusturya’nın Bağdat Büyükelçiliği’nin yeniden açılmasından dolayı Schallenberg’i kutladı.

Neçirvan Barzani, Avusturya’nın Kürdistan Bölgesi’nde de temsilcilik açması talebinde bulunarak, ikili ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu yaptı.

Alexander Schallenberg de ülkesinin, Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilere önem verdiğini ve Erbil’de temsilcilik açmak için çalıştıklarını ifade etti. Schallenberg ayrıca, Avusturya özel sektörünün, Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapmak istediğini kaydetti.

Görüşmede, siyaset ve güvenlikteki istikrarın, yabancı sermayeyi çekme ve ekonomiyi kalkındırmada etkili olduğu vurgulandı. Yasa dışı göçle mücadelede de Avrupa ülkelerinin, bölgeyle işbirliği içinde olması gerektiği ifade edildi.

Neçirvan Barzani, Erbil-Bağdat sorunlarının anayasal temelde çözülüp federal sistemin tam olarak uygulanması gerektiğini belirterek, bu amaçla ortak anlayış çerçevesinde temelli bir çözüm için müzakerelerin yürütüldüğünü dile getirdi. Neçirvan Barzani ayrıca, komşu ülkelerle iyi ilişkilerin ve ortak çıkarların önemine vurgu yaptı.