Başbakan Mesrur Barzani Bağdat’a gidiyor

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin yarın Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve bazı bakanlarla birlikte Bağdat’a ziyarette bulunacağını söyledi.

Bu sabah Erbil’de yeni eğitim öğretim yılının açılış töreninde konuşan Başbakan Mesrur Barzani, “Sorunların barışçıl şekilde çözümü için Bağdat’a ziyarette bulunmayı planlıyoruz. Sabırlı olmamız Kürdistan Bölgesi’nin zayıf olduğu anlamına gelmez. Aksine, sorunların başka bir yöne evrilmemesi için çabalamamızdandır. Sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmek, Kürdistan halkının mali hakları ile anayasal haklarını elde etmek istiyoruz” dedi.

Bağdat’a yapacakları ziyarette Kürdistan halkına niçin bu şekilde yanıt verildiğini öğrenmek için siyasi taraflarla görüşmek istediklerini belirten Başbakan, “Kürdistan halkı tüm Irak halkına kucak açmışken, tüm Irak halkının da Kürdistan halkının mali haklarını vermesini ve savunmasını bekliyoruz. Niçin Kürdistan halkını açlıkla talim etme siyaseti güttüklerini öğrenmek istiyoruz. Kürdistan Bölgesi’nin başarısını tüm Irak’ın başarısı, ekonomisinin gelişmesini tüm Irak’ın ekonomisinin gelişmesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.