Politika

Başkan Barzani, Avusturya Dışişleri Bakanı’yla görüştü

Başkan Mesud Barzani, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve beraberindeki heyetle görüştü.
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kürdistan Mesud Barzani Avusturya

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Schallenberg ile gerçekleştirdiği görüşmede Avusturya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, ülkesinin, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin ekonomi ile yatırımlara önem verdiğini ifade etti.

Erbil-Bağdat ilişkileri hakkında Başkan Barzani ise denge, ortaklık ve uzlaşı prensipleri doğrultusunda anayasal temelde diyalog yoluyla sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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