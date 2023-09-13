Başkan Barzani: Türkiye’de Kürt halkı için barışçıl bir çözüm bulunmasını umut ediyorum

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün Genel Başkan Bayram Bozyel Bozyel başkanlığındaki Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) heyetiyle bir araya geldi.

Bölge ve Kürdistan Bölgesi’nin genel durumunun ele alındığı görüşmede PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel, Türkiye’deki Kürt siyasi taraflarının durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürt siyasi taraflarının birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan Başkan Barzani, Türkiye’de Kürt halkı için şiddetten uzak ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umut ettiğini dile getirdi.