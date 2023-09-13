Başbakan Mesrur Barzani ve Avusturyalı bakandan ilişkileri geliştirme vurgusu

ERBİL K24)

Başbakan Mesrur Barzani, resmi ziyaret kapsamında Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin de hazır bulunduğu görüşmede Avusturya ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Farklı dönemlerdeki yardım ve desteğinden dolayı Avusturya hükümeti ve halkına teşekkür eden Başbakan, ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Ziyaretini Kürdistan halkıyla dostluğun pekiştirilmesi olarak niteleyen Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, ülkesinin tarihi ilişkileri daha da güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi

Erbil-Bağdat ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunmasının önemine değinildi.

Sorunların anayasal temelde çözümünün altını çizen taraflar, Irak’ta federal sistemin güçlendirilmesi ve Avrupa’daki tecrübelerden yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca İklim değişikliğinin Kürdistan Bölgesi ve Irak üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.