Politika

Avustralya’dan İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım

Avustralya, insan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla İranlı 4 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uyguladı.
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HABER MERKEZİ

Avustralya hükümeti, "insan haklarının ihlal edilmesi" ve "baskı uygulanması" gerekçeleriyle İranlı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladığını açıkladı.

Hükümetin, İran kolluk kuvvetleri sözcüsü Saeed Montazer Al-Mahdi'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiye seyahat yasağı uyguladığı belirtildi.

Yaptırımların, İran Siber Polisi ve devlet destekli basın kuruluşuna da uygulandığı aktarıldı.

Yaptırımların, kadınlar da dahil olmak üzere birçok kişiye yapılan "baskıdan" sorumlu olanlara uygulandığını belirten Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, "Avustralya hükümeti, insan hakları ihlallerinden ötürü İran'dan hesap sormak için kararlı ve hedefe yönelik adımlar atmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Wong,"İran rejimini, Jina (Mahsa) Emini'nin ölümünden sorumlu olanlardan hesap sormaya çağırıyoruz" dedi.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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