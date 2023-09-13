ABD’den Erbil ve Bağdat’a bütçe sorununu çözme çağrısı

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında Erbil ve Bağdat’a bütçe sonunu çözme çağrısı yaptı.

Matthew Miller, Irak hükümeti ve Kürdistan Bölgesi yetkililerinin tüm Irak halklarının yararı için bütçe sorunuyla ilgili çelişkileri çözmeleri gerektiğini belirtti.

Sorunun anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini belirten Miller, şubat ayında düzenlenen ABD-Irak İşbirliği toplantısında da aynı çağrıyı yaptığını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi, Irak hükümetiyle yaptığı anlaşmalara bağlı kalmasına rağmen Bağdat hükümeti anlaşmaların yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Başbakan Mesrur Barzani de Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ile birlikte Irak hükümetiyle yaşanan sorunların çözümünü görüşmek üzere yarın üst düzey bir heyetle Bağdat’a ziyarette bulunacak.

Yeni eğitim öğretim yılının açılış töreninde konuşan Başbakan, “Sorunların barışçıl şekilde çözümü için Bağdat’a ziyarette bulunmayı planlıyoruz. Sabırlı olmamız Kürdistan Bölgesi’nin zayıf olduğu anlamına gelmez. Aksine, sorunların başka bir yöne evrilmemesi için çabalamamızdandır. Sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmek, Kürdistan halkının mali hakları ile anayasal haklarını elde etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı