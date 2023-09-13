Irak ordusu Kerkük’te Kürt mahallelerinden çekildi

KERKÜK (K24)

K24 muhabiri, Kerkük’te yaşanan olaylardan sonra Kürt mahallelerinde konuşlandırılan Irak odu güçlerinin bu akşam çekilmeye başladığını bildirdi.

Kerkük’te protestoların yeniden başlaması ihtimaline karşı başta Kürt mahalleleri olmak üzere kentte büyük bir askeri güç konuşlandırılmıştı. Kerküklüler kenti askeri bir merkeze dönüştürme girişimlerine tepki göstermişti.

Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup, dayatmacı Kerkük yönetiminin desteğiyle bazı Arap ve Türkmen gruplarla birlikte Kerkük-Erbil yolunu trafiğe kapatarak sürücülere ve vatandaşlara engel çıkarmıştı.

2 Eylül’de erküklü Kürtler yolun açılması için gösteri düzenleyince Iraklı güçler sert müdahalede bulunarak kargaşaya yol açmıştı. Protestolar üzerine Haşdi Şabi bölgeyi boşaltarak kurulan çadırı kaldırmıştı.

Göstericilere açılan ateş sonucu 4 Kürt sivil şehit olurken, 15 sivil de yaralanmıştı.