Irak Parlamentosu, Halepçe’nin vilayet olmasına dair yasa tasarısını oylayacak

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Başkanlığı’nın açıkladığı programa göre bugün 6 yasa tasarısı genel kurulda oylamaya sunulacak. Halepçe’nin, Irak’ın 19’uncu vilayeti olmasına dair yasa tasarısı da oylanacak maddeler arasında bulunuyor.

Parlamento Başkan Yardımcısı Şaxewan Abdullah daha önce yaptığı açıklamada, yapılan uzun görüşmeler sonucu Halepçe’yle ilgili tasarının oylanmasının parlamentonun gündemine alındığını söylemişti.

Halepçe’nin vilayet olmasına dair yasa tasarısı 13 Mart 2023’te Irak Bakanlar Kurulu’nda kabul edilerek Parlamento’ya gönderilmişti.

İlgili tasarı 4 maddeden oluşuyor. Buna göre Halepçe Kürdistan Bölgesi sınırlarında yer alan Irak’ın 19’uncu vilayeti olacak. Halepçe ilçe merkezi de vilayetin merkezi olarak belirlendi.