Afrin: Silahlı gruplar biri doktor 5 kişiyi kaçırdı

ERBİL (K24)

Afrin İnsan Hakları Örgütü, “Askeri Polis” adlı silahlı grubun 5 Eylül’de Dr. Lezgin Salih’in evine baskın düzenlediğini bildirdi.

Açıklamaya göre Dr. Salih, silahlı grubun mensupları tarafından kaçırıldı.

Dr. Salih 2018’de de bir silahlı örgüt tarafından kaçırıldı ve fidye ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Ayrıca Afrin İnsan Hakları Örgütü, “El Hamzat” isimli silahlı grubun 9 Eylül’de, Şerewa ilçesine bağlı Kimare köyü yolunda Muhammed Hanan Hüseyin isimli genci kaçırdığını ve serbest bırakılması için fidye istediğini bildirdi.

Cinderes kasabasında ise Haşim Xezal isimli vatandaşın 6 Eylül’de kaçırıldığı ve o tarihten beri kendisinden haber alınamadığı kaydedildi.

Ayrıca Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasında, 5 Eylül günü Meydana köyü sınırında Askeri Polis mensuplarının İsmet Muhammed isimli vatandaşı kaçırdığı kaydedildi.

Askeri Polis mensuplarının 24 Ağustos'ta da Hasen Dera köyünden Şiyar Remzi Şêxo isimli genci kaçırdığı ve 1100 lira ödedikten sonra genci serbest bıraktığı bildirdi.

18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu belirtiyor.