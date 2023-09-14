Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki hükümet heyeti Bağdat’ta

BAĞDAT (K24)

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin başkanlık yaptığı heyette; Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sabah ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim bulunuyor.

Heyet, havalimanında yetkililerce resmi törenle karşılandı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakan Mesrur Barzani’yle havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyareti takip eden K24 muhabiri, heyetin sırasıyla; Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı’yla görüşeceğini bildirdi. Heyet daha sonra aralarında Nuri Maliki, Hadi Amiri, Ammar Hekim ve Haydar Abadi’nin de bulunduğu parti ve siyasi tarafların liderleriyle görüşecek.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, Bağdat’la yaşanan mali haklar ve bütçe yasasının uygulanmasıyla ilgili sorunları çözmek üzere ziyaretini gerçekleştiriyor.