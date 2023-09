Başbakan: Kürdistan halkının anayasal haklarını savunmak için Bağdat’tayım

ERBİL (K24)

X hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Bugün Sayın Başbakan ve diğer Iraklı liderlerle müzakerelerde bulunmak üzere Bağdat’tayım. Amacımız, Kürdistan halkının anayasal haklarını savunmak” ifadelerini kullandı.

I have returned to Baghdad for continued dialogue with Prime Minister @mohamedshia and leaders from across the political spectrum.



Our aim is simple: defend the constitutional rights of the people in the Kurdistan Region of Iraq.