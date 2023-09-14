Başbakan: Kürdistan halkının anayasal haklarını savunmak için Bağdat’tayım

ERBİL (K24)

X hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Bugün Sayın Başbakan ve diğer Iraklı liderlerle müzakerelerde bulunmak üzere Bağdat’tayım. Amacımız, Kürdistan halkının anayasal haklarını savunmak” ifadelerini kullandı.

I have returned to Baghdad for continued dialogue with Prime Minister @mohamedshia and leaders from across the political spectrum.



Our aim is simple: defend the constitutional rights of the people in the Kurdistan Region of Iraq. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 14, 2023

Bugün, Başbakan Mesrur Barzani’nin başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sabah ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim’in bulunduğu heyet Bağdat’a gitti.

Başbakan Mesrur Barzani, ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyetin; Irak Cumhurbaşkanı ve Parlamento Başkanı’yla da görüşeceği bildirildi. Heyet daha sonra aralarında Nuri Maliki, Hadi Amiri, Ammar Hekim ve Haydar Abadi’nin de bulunduğu parti ve siyasi tarafların liderleriyle görüşecek.