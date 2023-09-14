Irak Başbakanlık Ofisi: Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle çözüm bulma konusunda ciddiyiz

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin ofisi, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetiyle yapılan toplantı sonrası yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Toplantıda, yasal ve mali sorunların anayasaya göre çözümüne vurgu yaptık” denildi.

Irak hükümetinin daimi istikrar ve sorunlardan uzak bir yol izlediği belirtilen açıklamada, “Bu hükümet, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle köklü bir çözüm bulma konusunda ciddidir” ifadesi kullanıldı.

Hükümetin, yasa ve etkilerinin Irak ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının yaşam koşullarına etki etmemesinden emin olmak için çalıştığı vurgulandı.