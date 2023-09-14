Politika

Yekgirtu yetkilisi: Kürdistan Bölgesi partileri Bağdat’ta birlik imajı verdi

Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) Fraksiyonu Başkanı Cemal Koçer, Kürdistan Bölgesi’ndeki görüş ayrılıklarına rağmen Kürt siyasi partilerinin Bağdat’ta birlik imajı verdiğini söyledi.
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Irak Erbil Bağdat Cemal Koçer Yekgirtu Kürdistan Bölgesi

BAĞDAT (K24)

K24’e konuşan Yekgirtu yetkilisi Cemal Koçer, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Irak’ın başkenti Bağdat’a yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Erbil-Bağdat arasındaki sorunlara değinen Koçer, “Sorunlar çok büyük. Sorunlar 10 dakikada ve birkaç kişiyle oturulup çözülecek gibi değil. Dört büyük sorunumuz var: Kürdistan’ın petrol ihracatı, sınır kapısı gelirleri, nakliye masrafları ve Kürdistan Bölgesi’nin toplam gelirinin federal hükümete ulaştırılması” dedi.

Irak Parlamentosu’nun finans bölümünde de çalışmalarını sürdüren Koçer, Kürt fraksiyonlarının sesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin sesi olduğunu vurguladı.

“Kürdistan Bölgesi siyasi partileri olarak birçok konuda farklı görüş ve düşüncelerimiz var” diyen Koçer, “Ancak hepimizi Bağdat’ta bir araya getiren ortak bir paydamız da var, o da Kürdistan Bölgesi’ndeki farklılıklarımızı Bağdat’a getirmemek. Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetini ağırlayarak bu imajı göstermek istedik” şeklinde konuştu.

Bugün, Başbakan Mesrur Barzani’nin başkanlığında, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sabah ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim’in bulunduğu heyet Bağdat’a gitti.

Başbakan Mesrur Barzani, ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Heyetin; Irak Cumhurbaşkanı ve Parlamento Başkanı’yla da görüşeceği bildirildi. Heyet daha sonra aralarında Nuri Maliki, Hadi Amiri, Ammar Hekim ve Haydar Abadi’nin de bulunduğu parti ve siyasi tarafların liderleriyle görüşecek.

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