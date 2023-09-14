Politika

Başbakan Mesrur Barzani’den Sudani’ye: Sorunlar en kısa sürede çözülmeli

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Sudani’ye, mevcut sorunların en kısa sürede çözülmesi gerektiğini ilettiğini bildirildi.
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kürdistan Mesrur Barzani Muhammed Şiya Sudani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle yaptıkları görüşmenin detaylarını aktardı.

Toplantıda, sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladığını belirten Başbakan, şunları kaydetti:

“Kürdistan Bölgesi’nin mali hakları ile memur maaşlarının siyasi çekişmelere alet edilmemesi gerektiğini yineledim. Bu sorun en kısa sürede çözülmeli ve Kürdistan Bölgesi memurlar, haklarını almak için artık beklememelidir. Ayrıca tüm taraflara, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, yükümlülüklerini yerine getirdiğin ve aynı şeyi federal Irak hükümetinden beklediğimizi hatırlattık.

Sayın Sudani de sorunların anayasa ve yasalar temelinde çözülmesi için hazır olduğunu belirterek, bütün tarafların en kısa sürede tüm sorunlara çözüm bulunması için siyasi desteğini göstermesi gerektiğini ifade etti.

Bize göre Irak büyük bir insani ve tabii sermayeye sahiptir ve uygun bir atmosferin oluşturulması ve iyi bir yönetimle tüm Irak daha gelişmiş bir döneme doğru ilerleyerek kalkınma adımı atabilir.”

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