Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Irak Cumhurbaşkanı’ndan anayasanın koruyucusu olarak yetkilerini kullanmasını talep ettim

Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid’le görüşen Başbakan Mesrur Barzani,” Irak Cumhurbaşkanı’ndan anayasanın koruyucusu olarak yetkilerini kullanmasını talep ettim” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Latif Reşid görüşme

ERBİL (K24)

Bağdat’taki temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişikn sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başbakan, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid’den  anayasanın koruyucusu olarak yetkilerini kullanmasını talep ettiğini belirtti.

Başbakan, paylaşımında şunları kaydetti:

“Bugün Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid ile görüştüm. Görüşmede Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların yanı sıra Kerkük ve Şengal’deki durumu ele aldık.

Irak Cumhurbaşkanı'ndan anayasanın koruyucusu olarak yetkilerini kullanmasını talep ettim.”

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti bu sabah Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.

Başbakan Mesrur Barzani’nin başkanlık yaptığı heyette; Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sabah ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim bulunuyor.

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