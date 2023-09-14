Erdoğan’dan Sezgin Tanrıkulu'na: Gereken dersi verme mükellefiyetimiz var

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde konuştu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu TSK ile ilgili sözlerine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi Mehmetçiğime nasıl hakaretler ediyor. Gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var. Biz ikinci sınıf demokrasiye evet demiyoruz. İkinci sınıf hak ve özgürlüklere mahkum ve mecbur edenler bizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan ciddi rahatsızlık duyuyor.

Teröristleri inlerinde vurdukları için İHA’lara SİHA’lara tahammül edemiyorlar. Sonuna kadar tahammül edemesinler, biz devlet olarak yaptık yapıyoruz.

Sosyal medyadan milletimizi karamsarlığa yürütme çabaları bunların örnekleridir. Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler başta olmak k üzere bu fitne girişimlerine maalesef içerideki bazı siyasiler destek veriyor. Kukla gibi oynatılan bu şahıslar bilerek ya da bilmeyerek ülke düşmanlarının değirmenine su taşıyor."

Erdoğan, daha önce de Tanrıkulu'nun sözleri hakkında, "Bu hakaret cezasız kalmayacak" demişti.