IHR: İran'da Jina Emini protestoları sonrasında idam kararları yüzde 36 arttı

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Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) tarafından yayımlanan raporda, İran'da Eylül 2022'den bu yana gerçekleşen idamlarla ilgili bilgi paylaşıldı.

Şimdiye kadar ülkede çeşitli suçlardan en az 697 kişinin idam edildiği aktarılan raporda, Eylül 2021 ila Eylül 2022 arasında, bu sayının 514 olduğu hatırlatılarak, bir yıldaki artışın yüzde 36 olduğu kaydedildi.

Rapora göre, söz konusu dönemde uyuşturucuyla ilgili suçlamalardan en az 393 kişinin idam edildiği, bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış gösterdiği belirtildi.

Jina Emini protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 7 kişi idam edilmiş, 10 protestocu da idam cezasına çarptırılmıştı. Tutuklu 82 kişinin ise idam cezasıyla karşı karşıya olduğu değerlendiriliyor.

Söz konusu raporda, "son dönemlerde idam kararlarındaki artışın, toplum üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığı" ifadelerine yer verildi.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Jina Emini, İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Jina Emini'nin ölümü üzerine memleketi Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat ) Seqiz kentinde 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, İran geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında resmi bir açıklama yapmazken, bağımsız kaynaklar göstericilerden binlerce kişinin gözaltına alındığını öne sürüyordu.