Politika

Başbakan Mesrur Barzani Irak Parlamentosu Başkanı Halbusi’yle görüştü

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi’yle Kürdistan Bölgesi’nin mali hakları ve bütçe sorununu görüştü.
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kürdistan Muhammed Halbusi ırak Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Bağdat’ta temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi’nin mali hakları ve bütçe sorunun ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşmüştü.

Başbakan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada toplantıda sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladığını belirterek şunları kaydetti:

“Kürdistan Bölgesi’nin mali hakları ile memur maaşlarının siyasi çekişmelere alet edilmemesi gerektiğini yineledim. Bu sorun en kısa sürede çözülmeli ve Kürdistan Bölgesi memurlar, haklarını almak için artık beklememelidir. Ayrıca tüm taraflara, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, yükümlülüklerini yerine getirdiğin ve aynı şeyi federal Irak hükümetinden beklediğimizi hatırlattık.

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