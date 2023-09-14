Politika

Başbakan: Irak’ın tüm siyasi taraflarına Kürdistan Bölgesi halkının haklarını destek çağrısında bulundum

Başbakan Mesrur Barzani, Bağdat’ta görüştüğü tüm siyasi taraflara Kürdistan Bölgesi halkının haklarına destek çağrısında bulunduğunu söyledi.
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kürdistan İyad Allavi Mesrur Barzani ırak Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Bağdat’ta bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Iraklı siyasi taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili bir açıklamada bulundu.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Başbakan, Siyade (Egemenlik) Koalisyonu lideri Hamis Hancer, Vataniyye Bloğu lideri İyad Allavi ve Nasır Koalisyonu lideri Haydar Abadi’yle görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi halkının da Irak’ın diğer vatandaşları gibi haklarını elde etmesi gerektiğini dile getirdiğini belirten Başbakan, Kürdistan Bölgesi halkının haklarının siyasi meselelerle karıştırılmaması gerektiğini dile getirdiğini vurguladı.

Başbakan, görüştüğü tüm siyasi taraflara, anlaşmalara ve Kürdistan Bölgesi halkının haklarına destek vermeleri çağrısında bulunduğunu kaydetti.

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