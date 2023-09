Başbakan: Irak’ın tüm siyasi taraflarına Kürdistan Bölgesi halkının haklarını destek çağrısında bulundum

ERBİL (K24)

Bağdat’ta bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Iraklı siyasi taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili bir açıklamada bulundu.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Başbakan, Siyade (Egemenlik) Koalisyonu lideri Hamis Hancer, Vataniyye Bloğu lideri İyad Allavi ve Nasır Koalisyonu lideri Haydar Abadi’yle görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Görüşmelerde Kürdistan Bölgesi halkının da Irak’ın diğer vatandaşları gibi haklarını elde etmesi gerektiğini dile getirdiğini belirten Başbakan, Kürdistan Bölgesi halkının haklarının siyasi meselelerle karıştırılmaması gerektiğini dile getirdiğini vurguladı.

Başbakan, görüştüğü tüm siyasi taraflara, anlaşmalara ve Kürdistan Bölgesi halkının haklarına destek vermeleri çağrısında bulunduğunu kaydetti.

I urge Iraqi leaders and factions to support the rights of the people of the Kurdistan Region and decouple our rights from political issues. pic.twitter.com/hzxunUVwLE