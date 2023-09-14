Başbakan: Memurlarımızın bütün maaşlarını talep ettik

ERBİL (K24)

Bağdat’ta temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri’yle gerçekleştiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başbakan, Bağdat hükümetinin yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerde Kürdistan Bölgesi memurlarının geçmiş aylardan kalan maaşlarını da istediklerini belirtti.

Sorunun çözümü için siyasi desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Başbakan, görüştüğü Iraklı siyasi taraflardan Kürdistan Bölgesi halkının mali hakları ve sorunun çözümü konusunda destek istediğini söyledi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının sağlanması ve bütçe sorununun çözülmesi gerektiğini yineledi.

Gerçekleştirdikleri görüşmeler ardından olumlu adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Başbakan, bu konuda iyimser olduklarını dile getirdi.

“BÜTÇE YASASININ MADDELERİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ”

Öte yandan Başbakan, bir Irak kanalına verdği demeçte bütçe yasasının değişmesi için başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Bütçe yasasında bazı maddelerinin değişmesinin Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünü kolaylaştırabilceğini belirten Başbakan, bütçe yasasının bazı maddelerinin sorunlara neden olduğunu ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti bu sabah Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.

Başbakan Mesrur Barzani’nin başkanlık yaptığı heyette; Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sabah ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim yer aldı.