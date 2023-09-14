Politika

24 saatte 7 binden fazla göçmen geldi: Adada acil durum ilan edildi

İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 24 saat içerisinde yaklaşık 7 bin mültecinin gelmesinin ardından olağanüstü hal ilan edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa italya göçmen Kızılhaç

HABER MERKEZİ

İtalya'nın Lampedusa Adası'nda düzensiz göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

İtalyan Kızılhaç tarafından yapılan açıklamaya göre, Ada'da yer alan göçmen merkezi yalnızca 800 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip.

Ancak, merkezde 7 binden fazla düzensiz göçmenin kalması sebebiyle Kızılhaç, bölgedeki durumun 'sürdürülemez' olduğu uyarısında bulunarak, yeni gelenlerin yer değiştirmesi çağrısında bulundu.

Polis memurlarının gözetiminde bulunan göçmen merkezi önünde zaman zaman düzensiz göçmenler ve polisler arasında gerginlikler yaşandı.

İtalya İçişleri Bakanlığı istatistikleri, bu yıl Akdeniz üzerinden 93 binden fazla belgesiz kişinin ülkeye geldiğini ortaya koyuyor.

Bu istatistik, 2022'de aynı dönem içerisinde 45 bin olarak bildirilen rakamın iki katından fazla.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv