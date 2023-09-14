Nuri Maliki: Erbil ve Bağdat’ın tüm sorunlar için temel bir çözüme ulaşacağına inanıyorum

ERBİL (K24)

Bağdat’ta temaslarını sürdüren Başbakan Mesrur Barzani, Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri Maliki ile bir araya geldi.

Nuri Maliki, görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında “Erbil ile Bağdat hükümetlerinin tüm sorunlar konusunda temel bir çözüme ulaşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Iraklılar ülkelerinin zenginliğinden yararlanıyor” diyen Nuri Maliki, “İki başbakanın görüşmesinden tüm sorunlar için bir çözüm ortaya çıkacaktı. İki taraftan anladığım, sorunların çözüleceğidir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve üst düzey bir hükümet heyetiyle bugün Bağdat’a giden Başbakan Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin yanı sıra siyasi tarafların liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının sağlanması ve bütçe sorununun çözülmesi gerektiğini yineledi.

Gerçekleştirdikleri görüşmeler ardından olumlu adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Başbakan, bu konuda iyimser olduklarını dile getirdi.