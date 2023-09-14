Yaşam

Mahsun Kırmızıgül’den Beytocan için başsağlığı mesajı

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, üç gün önce hayatını kaybeden Kürt sanatçı Beytocan için paylaştığı mesajında, “Ağabiliği, mütevazi kişiliği ile bize yol gösteren değerli bir insandı” dedi.
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Mahsun Kırmızıgül
Mahsun Kırmızıgül
türkiye Beytocan Mahsun Kırmızıgül

HABER MERKEZİ

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül Kürt sanatçı Beytocan için başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajında Beytocan’ın ölüm haberini yeni aldığını belirten Kırmızıgül; şu mesajı paylaştı:

“Duayen olan bir usta olan Beytocan abimin ölüm haberini şimdi aldım. Cezaevlerinde geçen bir hayatı vardı. Abiliği, mütevazi kişiliği ile bize yol gösteren çok değerli bir insandı. Diyarbakır’da çok güzel günlerimiz olmuştu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

68 yaşındaki sanatçı Beytocan 11 Eylül gecesi Stockholm’de hayata veda etmişti.

Ünlü sanatçı, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Beytocan, vasiyeti üzerine bugün Stockholm'de toprağa verildi.

Cenaze törenine, hayranlarının yanı sıra dostları ve müzisyenler katıldı.

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