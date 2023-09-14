Politika

4 ülkeden Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat

Kıbrıs, Fransa, İtalya ve Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de ortak askeri tatbikat düzenliyor.
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HABER MERKEZİ

Kıbrıs, Fransa, İtalya ve Fransa, Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat düzenliyor.

Tatbikat, 11 Eylül’de başladı ve 15 Eylül’e kadar devam edecek.

Kıbrıs Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın deniz ve hava kuvvetlerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının, dört ülkenin deniz hukukunu ve uluslararası teamül hukukunu uygulamaya yönelik kolektif niyetini ve taahhüdünü göstermek olduğu kaydedildi.

Tatbikata, Fransız “Rafale” savaş jetleri ile “Airbus A400M Atlas” nakliye uçakları da dahil olmak üzere çok sayıda askeri araç ve personel katılıyor.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, yaptığı açıklamada, tatbikatın “güç gösterisi” olmadığını ve herhangi bir ülkeye karşı yapılmadığını öne sürdü.

Hristodulidis, hükümetinin adanın coğrafi konumundan “tam faydalanabilmek” amacıyla askeri tesislerin iyileştirilmesine önem verdiğini kaydetti.

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