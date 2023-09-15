Sağlık

Eris varyantı Türkiye'de görüldü

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğunu bildirdi.
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türkiye Fahrettin Koca Eris varyantı

HABER MERKEZİ

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

“Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.”

Fahrettin Koca, “Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız” dedi.

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