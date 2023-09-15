Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan K24’e: Erbil ve Bağdat arasındaki müzakereleri destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan K24’e: Erbil ve Bağdat arasındaki müzakereleri destekliyoruz
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kürdistan ABD destek Erbil Bağdat müzakereler

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaa k24’e yapılan açıklamada Başbakan Mesrur Barzani’nin Bağdat’ta gerçekleştirdikleri görüşmelere değinilerek, ABD’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve federal hükümet arasındaki müzakereleri desteklediği belirtildi.

Açıklamada bütçe sorunun anayasal temelde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve üst düzey bir hükümet heyetiyle dün Bağdat’a giden Başbakan Mesrur Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin yanı sıra siyasi tarafların liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarının sağlanması ve bütçe sorununun çözülmesi gerektiğini belirtmişti.

Gerçekleştirdikleri görüşmeler ardından olumlu adımlar atılmasını beklediklerini ifade eden Başbakan, bu konuda iyimser olduklarını dile getirmişti.

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