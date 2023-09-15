Politika

Tayvan’dan Elon Musk’a tepki: Burası satılık değil

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, milyarder Elon Musk'a adanın Çin'in bir parçası olduğunu söylemesinin ardından buranın "satılık olmadığını" söyledi.
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HABER MEKREZİ

Taywan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'de "Dinleyin, Tayvan ÇHC'nin (Çin Halk Cumhuriyeti) bir parçası değil ve kesinlikle satılık değil!" dedi.

Bu hafta yapılan bir iş zirvesinde Musk, Tayvan'ı Hawaii'ye benzeterek burayı Çin'in "ayrılmaz bir parçası" olarak nitelendirdi.

Bu, Çin'de ticari çıkarları olan Musk'ın yorumlarıyla Tayvan hükümetini kızdırdığı ilk sefer değil.

Ekim ayında Pekin ile Taipei arasındaki gerilimin Çin'e Tayvan üzerinde bir miktar kontrol verilmesiyle çözülebileceğini öne sürdü.

Daha sonra Financial Times'a verdiği röportajda iki hükümetin "makul derecede kabul edilebilir" bir anlaşmaya varabileceğine inandığını söyledi.

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