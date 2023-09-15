İsrail, Suriye’de İran ve Hizbullah’ın askeri üslerini vurdu

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İsrail medyası, çarşamba günü Tartus ve Hama kırsalına gerçekleştirilen iki füze saldırısına ilişkin bilgileri paylaştı.

Saldırıların, Hama’nın güneyinde İran ve Hizbullah milislerine yönelik tek bir operasyonun parçası olduğu bildirildi.

Bu yılın başından bu yana gerçekleşen 28. saldırıda İsrail, Suriye kıyısındaki Tartus civarına düzenlenen benzer füze saldırısından birkaç saat sonra, Hama’nın güneyindeki Bilimsel Araştırma Merkezi hedef alındı.

Edinilen bilgiye göre, İsrail’in fırlattığı füzelere güvenli geçiş sağlamak amacıyla, Tartus’ta hava savunma bataryası vurularak bir radar devre dışı bırakıldı.

Hama’daki yerel kaynaklara göre, hava saldırılarında Tartus kırsalındaki Deyr al-Hacar ve el-Camasa köyleri arasında İran ve Hizbullah milislerinin kullandığı askeri üs ile Hama şehrinin güneyindeki 47. Tugay’ın yakınlarındaki noktalar hedef alındı. (Kaynak: Şarkul Avsat)