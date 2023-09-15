Ukrayna: Güçlerimiz ele geçirilen sınırlara yerleşiyor
HABER MERKEZİ
Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Savunma güçleri saldırı eylemleri sırasında Donetsk bölgesindeki Andriyivka'yı kurtardı. Düşman insan gücü ve ekipman açısından önemli kayıplar verdi, güçlerimiz ele geçirilen sınırlara yerleşiyor” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün sosyal medya paylaşımında, Rus ordusu ile çatışmalar esnasında Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinde Bahmut yönünde ilerlediğini belirterek, Andriyivka köyünün kontrol altına alındığına ilişkin açıklamada bulunmuştu.
Malyar, daha sonra köyün kurtarılamadığını, Rus güçleriyle şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirmişti.