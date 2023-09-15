‘Erbil'le kardeş şehir anlaşmasının imzalanması ilişkilerin resmileşmesine yol açıyor’

NASHVILLE (K24)

Geçtiğimiz günlerde Başkent Erbil ile ABD’de ‘Küçük Kürdistan’ diye adlandırılan Tennessee eyaletinin başkenti Nashville resmen kardeş şehir olmuştu.

Erbil Valisi Omed Xoşnav ve bir önceki Nashville Belediye Başkanı John Cooper tarafından iki kent arasında kardeş şehir anlaşması imzalanmıştı.

İmzalanan anlaşmayla ilgili K24’e konuşan yeni Nashville Belediye Başkanı Freddie O'Connell, geçmişte Erbil ile Nashville arasındaki ilişkilerin gayrı resmi olduğunu ancak protokolün Erbil ile Nashville arasında ilişkilerin resmileşmesine ve turizmin artmasına ön ayak olacağını söyledi.

Kürtlerin Nashville kenti için büyük önem taşıdığını kaydeden O'Connell, şunları ifade etti:

“Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde Erbil Valisi ve beraberindekileri ağırladık. Bu, resmi ilişkilerimizin kurulmasının da başlangıcı oldu.”

O'Connell, “Erbil Valisi'nin burayı ziyareti, Nashville'de önemli bir Kürt varlığının işaretidir. Erbil ile Nashville arasındaki ilişkiler uzun süre gayrı resmiydi ancak bu protokol bize güç veriyor. Bu, aynı zamanda iki şehir arasındaki ilişkilerin resmiyeti anlamına geliyor” dedi.

Erbil, Nashville ile Ortadoğu'da kardeş şehir olan ilk kent olarak biliniyor.

ABD'nin Tennessee eyaletinin başkenti Nashville, kentteki yoğun Kürt nüfusu ve etkinliği nedeniyle “Küçük Kürdistan” diye anılıyor.

25 bin Kürtün yaşadığı kentte Nashville İl Meclisi geçen Temmuz ayında Erbil’i “Kardeş Şehir” ilan eden kararı kabul etmişti.

Bu arada dün yapılan ikinci tur seçimlerde Metro Nashville Konseyi üyesi Freddie O'Connell, belediye başkanı olarak seçildi.

O'Connell oyların yüzde 64'ünü alırken, rakibi eski Cumhuriyetçi strateji uzmanı Alice Rolli ise yüzde 36 oy aldı.

İkinci turda toplam 114.103 kişi oy kullandı.