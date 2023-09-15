Politika

İngiltere, Wagner'i resmen terör örgütü ilan etti

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in İngiltere yasaları kapsamında, "yasaklanan terörist gruplar veya örgütler" listesine alındığı belirtildi.
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HABER MERKEZİ

İngiltere hükümeti, Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunu resmen terör örgütleri listesine aldı.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in İngiltere yasaları kapsamında, "yasaklanan terörist gruplar veya örgütler" listesine alındığı belirtildi.

Böylelikle, 2000 tarihli Terör Yasası kapsamında Wagner destekçilerine 14 yıla kadar hapis cezası, mal varlıklarını dondurma veya el koyma gibi tedbirler uygulanabilecek.

Kararla Wagner'e ve toplantılarına katılmak, desteklemek, kamuya açık alanlarda Wagner'i temsil eden armalar, logolar ve bayraklar taşımak da suç teşkil edecek.

Bakanlıktan 6 Eylül'de yapılan açıklamada, Wagner grubunun 13 Eylül'den itibaren yasaklı örgütler listesine alınması için meclise yasaklama talimatı taslağının sunulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, Wagner'in yasaklı terör örgütü olarak ilan edilmesi kararında sebep olarak, grubun faaliyetlerinin kapsamı, yurt dışındaki İngiliz vatandaşlarına yönelik tehditleri ve küresel çapta terörle mücadeleye destek verme amacı gösterilmişti.

 

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