Halepçe ile İspanya’nın Guernica kenti kardeş şehir oluyor

GUERNICA (K24)

K24’e konuşan Guernica Valisi Jose Maria Gorrono, “Kürtlerin çok acılar çektiğini biliyoruz. Halepçe ile Guernica’nın kardeş şehir olmasından memnuniyet duyarız. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Aramızda çok iyi bir ilişki kurabiliriz” dedi.

Gorrono, “Diğerleri gibi biz de Suriye, İran, Irak ve Türkiye sınırlarındaki Kürtlerin çok acılar çektiğini biliyoruz. Kürtlerin içinde bulunduğu durumdan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kürtler hakkında tam bilgi sahibi olmak için çok çaba gösterdim. İlk başta Kürtlerin tam olarak neler yaşadığını bilmiyordum. Kürtlerin de kendine has kültürü ve dili var. Onlar da özgürce yaşamak istiyorlar” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi Madrid Temsilciliği, Halepçe ile Guernica’nın kardeş şehir olması için aylar süren bir çalışma yürüttü. İki şehrin ortak özelliği kimyasal silahlarla bombalanıp çok sayıda kayıp vermesi…

Dün Guernica kentini ziyaret eden Kürdistan Bölgesi Madrid Temsilciliği heyeti, kardeş şehir protokolüyle ilgili tüm hazırlıkları tamamladı.