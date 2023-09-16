İtalya Başbakanı: Göç baskısı sürdürülemez

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Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Lampedusa adasına hafta başından bu yana 6 binden fazla düzensiz göçmenin ulaşmasının ardından ve adaya göçmen gelişlerinin devam etmesi sebebiyle Meloni, "X" platformundan bir video mesaj paylaştı.

"İtalya'nın yılbaşından bu yana yaşadığı göç baskısı sürdürülemez" diyen Meloni, bunun Afrika ülkelerinin halihazırda yaşadığı özellikle Sahel bölgesindeki istikrarsızlıkla birleşen bir durumun sonucu olduğunu ifade etti.

Darbeler, doğal afetler, tahıl savaşı gibi nedenlerin, on milyonlarca insanın Avrupa’ya daha iyi bir gelecek aramak için ülkelerinden ayrılabileceğini dile getiren Meloni, "Ancak İtalya ve Avrupa'nın bu devasa insan kitlesini özellikle şu dönemde alamayacağı açıktır" dedi.

“HÜKÜMET, OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALMA NİYETİNDE”

Göç akışının vicdansız insan tacirleri tarafından yönetildiğini vurgulayan Meloni, "Hükümet, sahillerimizde gördüğümüz göçmen teknelerinin gelişine karşı acil ve olağanüstü önlemler alma niyetinde" diye konuştu.

Meloni, yeni önlemler içeren paketin pazartesi günü yapılacak ilk kabine toplantısına getirileceğini de söyledi.

İtalya Başbakanı, "Karşı karşıya kaldığımız durumun ciddiyetinin bizzat farkına varması için (AB Komisyonu Başkanı Ursula) von der Leyen'i benimle Lampedusa'ya gelmeye davet ettim" ifadesini kullandı.

“AB MİSYONU DERHAL BAŞLATILMALI”

Başbakan Meloni, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e göç konusunu ekim ayındaki AB Liderler Zirvesi'nin gündemine alması için talepte bulunduğunu dile getirerek, "Orada, göçmen teknelerinin kalkışını önlemek için bir AB misyonunun derhal başlatılması talebini vurgulamak niyetindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

Meloni, AB yönetiminden; temmuz ayında AB ile Tunus arasında varılan göç konusunu da içeren kapsamlı mutabakatın uygulanmasını ve üzerinde anlaşılan kaynakların Tunus’a aktarılmasının hızlandırılmasını da istedi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye 1 Ocak-15 Eylül tarihlerinde denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 127 bin 207 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 66 bin 237 idi.

İtalyan basınında, bu yıl ülkeye gelen göçmen teknelerinin büyük kısmının Tunus kıyılarından hareket ettiği belirtiliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altındaki Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül tarihlerinde sadece 36 saatlik bir dönemde 6 binden fazla düzensiz göçmen gelmiş, ada belediyesi "acil durum" ilan etmişti.