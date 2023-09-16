Kerkük | İthal Arapların sözleşmeleri yenilenmeyecek

KERKÜK (K24)

Kuzey Çalışmaları Komisyonu’nun Kürt ve Türkmen çiftçilerin arazileriyle ilgili sözleşmelerin iptalini içeren 2012 yılı 29 sayılı kararın uygulamaya konulmasıyla, ithal Araplarla hiçbir sözleşme yapılamayacak.

Kerkük Tarım Ofisi çiftçilerden, tarım ofislerini ziyaret ederek arazilerinin mülkiyet hakkını geri almalarını istedi. Kararın uygulanması halinde, Baas rejimi döneminde ithal Araplara sözleşmelerle verilen 900 bin dönüm tarım arazisi, gerçek sahiplerine geri verilecek.

K24’e konuşan Kerküklü çiftçi Satih Nasih, “İthal Arapların tüm sözleşmelerini iptal eden bu kararın uygulanmasından memnunuz. Devrim Liderliği Konseyi kararlarının da iptal edilmesinden umutluyuz” dedi.

Söz konusu karar 2012 yılında Irak Bakanlar Kurulu tarafından alındı ancak uygulamaya konulmadı. Karara rağmen Kürt çiftçilerin, kendi arazileri üzerinde mülkiyet talebinde bulunmasıyla ilgili sorunlar sürüyor.

Soykırımlarla ilgili faaliyetlerde bulunan Hemin Hesib isimli aktivist, “Sorun şu ki araziyi alacak kişinin devlet memuru olmaması gerekiyor” diye konuştu.

Kerkük Tarım Ofisi birkaç gün önce sözleşmeleri feshetmeye başladı ve tüm birimlere yazı göndererek sözleşmelerin yenilenmemesi talimatı verdi. Bu sayede arazilerin gerçek sahipleri başvuruda bulunarak arazilerinin mülkiyet hakkını talep edebilecek.

K24’e konulan Kerkük Tarım Müdürü Yardımcısı Ehlam Fexredin, “Tarım Bakanlığı, tüm sözleşmelerin askıya alınması için Kerkük Tarım Ofisi’ne yazı gönderdi. Bu nedenle arazilerle ilgili tüm sözleşmeler feshedilmiş oluyor” dedi.

Baas rejimi döneminde, Kürt ve Türkmen çiftçilere ait 1 milyon 200 bin dönüm araziye el konuldu. Arazilerin bir kısmı sözleşmelerle ithal Araplara verildi, bir kısmı da Irak hükümetine bağlı bakanlıklar adına kamulaştırıldı.